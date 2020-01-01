Рио-2016
Синхронистка Мария Шурочкина подарит маме телефон, которым ее наградили за олимпийское золото
В Кремле состоялась торжественная церемония чествования призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
С этим "сувениром" девушки выиграли Олимпиаду-2016
Юнус-Бек Евкуров высоко оценил заслуги борца в вольном стиле Зелимхана Картоева
По словам спортсменки, ее отец находится в тяжелом состоянии, так что ей не до веселья
Серебряный призер Олимпиады в Рио рассказал о своих отношениях с невестой
Церемония вручения ключей от автомобилей состоится в Кремле
Польский атлет выручил за олимпийское серебро 126 тысяч долларов и направил их на лечение больного раком мальчика
Российские олимпийцы вернулись домой после успешного выступления на соревнованиях в Бразилии
Российские журналисты собрали мгновенья самых искренних проявлений чувств на прошедших Играх