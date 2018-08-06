Составлен список самых полезных для здоровья продуктов

Ученые из Института общественного здравоохранения Америки составили список из самых полезных для здоровья продуктов. Специалисты отмечают, что следование правильной диете не только поможет похудеть, но и позволит избежать тяжелых заболеваний.

Благодаря анализу большого массива информации, накопленного о тех или иных продуктов, ученые смогли составить из них некий список, выстроенный по полезности. Исследования показывают, что те люди, которые употребляют признанные таким образом полезными продукты как правило живут дольше и обладают более стройной фигурой, передает Business Insider. Более того, оказалось, что также они уменьшают риск развития ряда серьезных болезней, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

В список продуктов, которые заботящийся и своем внешнем виде и здоровье человек обязан включить в свой рацион вошли, в частности, брюссельская и цветная капуста. Она не только богата кальцием, железом, клетчаткой, фолиевой кислотой и витаминами, но также может похвастаться низким содержанием калорий.

Столь же похвальным сочетанием насыщенности витаминами и низкой калорийности может похвастаться лук-шалот. Отметим, западные гурманы ценят его также за выдающиеся вкусовые качества. Это доказывает, что вкусное и полезное – совсем не обязательно являются полными противоположностями.

Публикация от America's Test Kitchen (@testkitchen) 21 Май 2018 в 9:23 PDT

Не менее пристальное внимание, отмечают специалисты, следует уделить тыкве. Она богата бета-кератином и витамином А, играющим ключевую роль в сохранении зрения человека, в особенности – в способности видеть ночью. Кроме того, в тыкве содержатся калий, клетчатка, витамины B6, C и E, а также железо.

Ряд исследований доказывает связь между употреблением брокколи и снижением риска развития некоторых видов рака и других хронических заболеваний. Кроме того, этот продукт отличается высоким содержанием витамина C и фолиевой кислоты. Брокколи советуют употреблять женщинам, которые заботятся о своем репродуктивном здоровье и планируют завести ребенка.

Публикация от Evelyne Moore (@evelyne.moore) 5 Авг 2018 в 4:14 PDT

Руккола, кроме того, что является пикантным добавлением к салату или пицце, включает в себя множество питательных веществ, которые связаны с профилактикой заболеваний и улучшением пищеварения. Также это отличный источник цинка, кальция и железа.

Не стоит обходить вниманием и сладкий перец. Всего чашка этого продукта обеспечивает почти 100% ежедневной потребности человека в витамине A, а также в три раза превышает необходимый минимум по витамину C. Помимо этого, в перце содержится витамин B6.

Привычная петрушка также вошла в список самых полезных для здоровья продуктов. Она является прекрасным источники витаминов, фолиевой кислоты и цинка и содержит крайне мало калорий.