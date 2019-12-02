Как не растолстеть во время новогодних праздников

Самые любимые россиянами новогодние угощения состоят из вредных для здоровья продуктов. Как правило, на праздничном столе много соленых и сладких кушаний. К тому же едят наши соотечественники в Новый год их в больших количествах.
Диетолог советует заменить калорийные блюда более полезными аналогами. Это снизит их вред и облегчит работу пищеварительной системы. В оливье некоторое количество желтка можно заменить белком, картофель – топинамбуром, а колбасу - куриной грудкой. Также можно самостоятельно приготовить майонез.
"Заменяем свинину мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку", – цитирует Соломатину телеканал "360". Она уверена, что это блюдо порадует и вкусом, и пользой для здоровья, а также не даст растолстеть в праздники.
Десерты можно сделать полезными, подав на новогодний стол не кремовые, а йогуртовые торты, сорбеты и фруктовые салаты с мороженым. Не растолстеть в праздники поможет и замена газированных сладких напитков натуральными морсами и компотами.
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