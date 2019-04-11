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Lifestyle

Назван элементарный способ похудеть

Фото: www.globallookpress.com
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram назвала причину, по которой многие не могут похудеть. Также она рассказала, о чем важно помнить в погоне за стройными формами. 
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По словам эксперта, намерения правильно питаться и худеть часто срываются из-за недостатка времени и небрежности в выборе продуктов. Светлана Фус напомнила, что зачастую люди охотнее едят полуфабрикаты, которые можно быстро приготовить.

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 Эффективные диеты

Сюжеты Эффективные диеты

Из вредных для фигуры продуктов, которые есть практически в любом холодильнике, диетолог назвала сосиски, пельмени, колбасу, консервы, кетчуп и майонез. Она заверила, что именно из-за такой пищи появляется лишний жир. Элементарный способ похудеть – просто не употреблять эту еду.

"Все начинается с холодильника – будет ли он помощником на пути к здоровому питанию, в борьбе за красивую фигуру. Поэтому важно помнить, что 80% успеха напрямую зависит от питания", – пояснила Фус. Она отметила, что при покупке пиццы, курицы гриль и другой тяжелой пищи по дороге с работы придется есть именно это. Человеку удобнее съесть то, что находится под рукой.

Светлана Фус дала совет, который поможет обрести желаемые формы: нужно заранее озаботиться тем, что закупить в холодильник для правильного питания. Такой способ похудеть желательно совмещать с умеренными физическими нагрузками.

Автор: Валерия Нарская11 апреля 2019, 10:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавшие звезды

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