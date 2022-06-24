"Мы уже умеем покупать, теперь очень важно научиться продавать": в ХМАО озвучили перспективы IT-продуктов на российском рынке

На площадке КТЦ "Югра-Классик" в рамках пленарной дискуссии о цифровой повестке и глобальных вызовах выступили почетные спикеры. Они поделились идеями развития отечественных IT-технологий на фоне влияния западных санкций.
Дистанционно к участию в мероприятии подключился Владимир Якушев — полномочный представитель Президента России в Уральском ФО. С экрана он заявил, что перед страной стоит важная задача — поиск новых программных обеспечений. Политик подчеркнул: импортозамещение в РФ успешно реализуется последние два года, однако далеко не все новые IT-продукты применяются на практике.
Якушев предлагает внедрить особые производственные процессы, чтобы это исправить, а также проследить за грамотной ценовой политикой. Необходимо найти баланс между решением IT-вопроса и стоимостью IT-продукта.
В свою очередь, губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила положение информационных технологий в пределах региона. По ее словам, предприятия нефтегазового сектора обеспечены ПО, но 90% из них — это зарубежные продукты. "Работы непочатый край", — выразила беспокойство член правительства.
Политик размышляет над введением правил, по которым все участники рынка IT останутся в выигрышном положении. До 2025 года она намерена добиться существенного прогресса по вопросу замещения импортных товаров, чтобы опередить конкурентов на рынке. С этой целью власти привлекают партнеров для разработки отечественных ПО, а сотрудники смежных сфер деятельности проходят обучение и адаптируются к новым реалиям.
"Мы уже умеем покупать, теперь очень важно научиться продавать", — заявила Наталья Комарова на XIII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.