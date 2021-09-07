В Подмосковье построят самый крупный в России завод по переработке пластика

В подмосковном Егорьевском округе появится самый крупный в России завод по переработке пластика "ЭкоЛайн". Предприятие будет утилизировать, в частности, – бутылки, пакеты и плёнку.
Объём финансирования проект оценивается в два миллиарда рублей. Предполагается, что завод будет ежегодно производить из отходов до 43 тысяч тонн готовой продукции и станет самым крупным в России предприятием данного типа. Кроме того, оно сможет обеспечить регион 150 новыми рабочими местами, сообщают "Вести Подмосковья".
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