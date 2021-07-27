Мошенники придумали новый способ обманывать россиян через мессенджеры

Эксперты предупредили российских граждан о том, что мошенники стали использовать новый изощренный способ обмана людей. Теперь злоумышленники активно выманивают денежные средства посредством фейковых розыгрышей в мессенджерах.
По информации телеканала "360", участникам обещают награду в несколько тысяч долларов, Чтобы ее получить, мошенники просят заплатить небольшую сумму для якобы конвертации в рубли. Здесь и происходит переломный момент, после которого люди осознают, что попались на хитрую уловку.
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