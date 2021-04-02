На Марсе зафиксировали сильные подземные толчки

Американский зонд NASA InSight зафиксировало подземные толчки магнитудой 3,3 в районе Окаменелости Цербера на Марсе, передает телеканал "360". Отмечается, что в этом районе уже было зарегистрировано порядка 500 землетрясений.
Американский зонд NASA InSight зафиксировало подземные толчки магнитудой 3,3 в районе Окаменелости Цербера на Марсе, передает телеканал "360". Отмечается, что в этом районе уже было зарегистрировано порядка 500 землетрясений.
Артист показал звезду без фотошопа
У него много детей
Александр Васильев оценил образ звезды
Певица потерялась в пространстве
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
как вам Моргенштерн ?
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
Братья и сёстры! Преклоните колени перед Господом Иисусом Христом.
Розовая пантера это Бузова
Вы слыхали анекдот?
Выигрыш