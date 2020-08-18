Ученые бьют тревогу: таяние ледников в Гренландии необратимо

Американские ученые из Университета штата Огайо заявили, что таяние ледников в Гренландии приобрело необратимый характер. Виной тому глобальное потепление.

В конце XX века на острове ежегодно таяло порядка 450 миллиардов тонн льда. Однако эти потери восполнялись снегопадами. Теперь на острове каждый год исчезает по 500 миллиардов тонн, и осадки уже не смогут это компенсировать. Специалисты считают, что процессы в Гренландии станут одной из главных причин повышения уровня моря. Кроме того, ученые прогнозируют, что к концу XXI века из-за глобального потепления вымрут белые медведи, сообщает телеканал "360".