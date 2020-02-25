В небе над Петербургом появились загадочные столбы из света

Жители Санкт-Петербурга стали очевидцами уникального явления. В небе над городом возникли необычные столбы из света, сообщает РИА ФАН.
Их природу пока не установили, но специалисты полагают, что речь идет о преломлении света, исходящего от городского освещения. Согласно этой гипотезе, свет отражается от маленьких кристаллов льда в воздухе, создавая узоры причудливой формы. Одним из них является солнечное гало, которое горожане недавно наблюдали в небе над Северной столицей.
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