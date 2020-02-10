День святого Валентина в официальном интернет-магазине HUAWEI

Специально к празднику HUAWEI подготовила подарочные наборы со скидками. Например, при покупке комплекта, в который входят две пары наушников HUAWEI FreeBuds 3, пользователи получат скидку 20% на оба устройства. Аналогичное предложение будет действовать на покупку двух умных часов HUAWEI Watch GT 2.
Покупка комплекта, состоящего из смартфона HUAWEI P30 Pro, в том числе в дымчатом лавандовом оттенке, и умных часов Watch GT 2, даст право на получение скидки 20% на носимый аксессуар.
Модель HUAWEI P30 Pro можно будет приобрести на 14 000 рублей дешевле и получить фирменный чехол в подарок.
В рамках акции специальные цены будут действовать на смартфоны, планшеты, наушники и носимые устройства. Подробнее ознакомиться с ассортиментом и условиями акции можно на сайте интернет-магазина.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Надоело жевать ковёр