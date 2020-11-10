Почему опасно защищать смартфон отпечатками пальцев

Эксперт в области искусственного интеллекта Тимур Садыков считает, что идентификация с помощью отпечатков пальцев – не лучший способ защитить свой смартфон. Специалист считает, что гораздо лучше использовать пароли.
Садыков пояснил, что пальцев у человека всего 10, тогда как паролей может быть бесчисленное множество. Кроме того, датчики, считывающие отпечаток, могут загрязниться или выйти из строя и пользователь потеряет доступ к своим данным. Поэтому помимо отпечатков нужно обязательно использовать пароль и регулярно менять его, сообщает телеканал "360".
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