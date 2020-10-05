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Hi-tech
Атомный ледокол

Атомный ледокол "Арктика" достиг Северного полюса

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Вышедший 22 сентября из достроечной набережной "Балтийского завода" Санкт-Петербурга головной атомный ледокол "Арктика" 3 октября достиг Северного полюса. Максимальная толщина льда в пути составляла три метра, сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".
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По словам капитана сдаточной команды ледокола "Арктика" Олега Щапина, корабль в ледовых условиях подтвердил заложенные проектом характеристики. "Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий", – отметил он.

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Сейчас экипаж универсального атомного ледокола продолжает тестировать корабль в условиях льда. Команда отработает все действия в различных режимах. Атомоход направляется в порт приписки – город Мурманск.

Ледокол "Арктика" проекта 22220 – самый мощный атомный ледокол в мире. Его длина более 173 метров, ширина – 34 метра, водоизмещение – 44 540 тонн, а максимальная ледопроходимость – 2,9 метра. Экипаж судна – 53 человека, а срок службы – 40 лет.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов, включая крупнотоннажные, а также лидирования караванов в западных районах Арктики. Корабль оснащен двухреакторной энергетической установкой. Судно может использоваться как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Атомоход назвали в честь ледокола "Арктика" – первого в мире судна, достигшего Северного полюса.

Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторов нового поколения "РИТМ-200" мощностью 175 МВт. Это уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире.

5 октября 2020, 13:15

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