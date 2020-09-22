Атомный ледокол "Арктика" взял курс на Мурманск

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 вышел 22 сентября от достроечной набережной "Балтийского завода" Санкт-Петербурга. Он взял курс на порт приписки Мурманск.



Переход от Санкт-Петербурга до Мурманска займет около двух недель. За эти дни ледокол пройдет проверку в ледовых условиях, отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.



"Арктика" пройдет во льдах севернее Земли Франца Иосифа. Благодаря этому будет настроена система электродвижения атомохода в ледовых условиях.

Создание современного ледокольного флота – стратегическая задача для нашей страны, сказал заместитель гендиректора, глава Дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в релизации проекта.

"Уверен, что следующие ледоколы проекта 22220 будут построены и обеспечат выполнение всех задач для России в Северном Ледовитом океане", – сказал Рукша.

Перед отправкой в Мурманск прошли ходовые испытания "Арктики". В Балтийском море и Финском заливе проверили работу механизмов и оборудования корабля, а также электроэнергетической системы и маневренных характеристик.

"Арктика" станет самым мощным атомным ледоколом в мире. Его длина более 173 метров, ширина – 34 метра, водоизмещение – 44 540 тонн, а максимальная ледопроходимость – 2,9 метра. Экипаж судна – 53 человека.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов, включая крупнотоннажные, а также лидирования караванов в западных районах Арктики. Корабль оснащен двухреакторной энергетической установкой. Атомоход назвали в честь ледокола "Арктика" – первого в мире судна, достигшего Северного полюса.