Два популярных мессенджера могут заблокировать в России

В России могут заблокировать сервисы по обмену сообщениям Mailbox.org и Scryptmail.com, передает НСН со ссылкой на РБК. Предупреждение о блокировке вынес Роскомнадзор.

При этом отмечается, что требование о блокировке поступило в ведомство от ФСБ, которая запросила у компаний-владельцев сервисов данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Однако поскольку данные до сих пор не предоставлены, сервисы могут быть заблокированы, как в свое время случилось с Telegram.