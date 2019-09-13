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Hi-tech

Названы лучшие смартфоны

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Специалисты Роскачества обновили рейтинг смартфонов, правда лидером по-прежнему остается Samsung Galaxy S10+. В то же время в списке 23 "новичка", сообщает телеканал "360" со ссылкой на данным исследования.

Эксперты положительно отметили результаты смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro. Также хорошо зарекомендовали себя Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1 и Oppo Reno. Среди новинок – Google Pixel 3a, Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T и Samsung Galaxy A80. Всего были протестированы 474 модели смартфонов. Из них 106 больше не продаются.

13 сентября 2019, 09:25

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