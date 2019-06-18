Пользователи Instagram пожаловались на глобальный сбой

Во вторник, 18 июня, в работе приложения Instagram произошел глобальный сбой. На проблемы с сервисом пожаловались жители России, Великобритании, Франции, США и Турции.
Как передает портал Downdetector.com, большинство пользователей (56%) сообщили о проблемах при загрузке сайта, другие юзеры (23%) не смогли войти в свой аккаунт. Остальные пользователи (20%) пожаловались на неполадки с веб-версией, передает "Москва 24".
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