Пользователи Instagram пожаловались на глобальный сбой

Во вторник, 18 июня, в работе приложения Instagram произошел глобальный сбой. На проблемы с сервисом пожаловались жители России, Великобритании, Франции, США и Турции.

Как передает портал Downdetector.com, большинство пользователей (56%) сообщили о проблемах при загрузке сайта, другие юзеры (23%) не смогли войти в свой аккаунт. Остальные пользователи (20%) пожаловались на неполадки с веб-версией, передает "Москва 24".