Ракеты NASA приняли за пришельцев
На фоне полярного сияния цепочки из пятен то появлялись, то исчезали. Взволнованные люди обращались в полицию. В основном это были пожилые или очень старые местные жители. Однако такой эффект получился в результате запуска геофизических ракет в рамках научно-исследовательского проекта NASA, сообщает The Sun.
Оказывается, при помощи специальных ракет ученые исследуют поведение заряженных в ионосфере частиц. Проект носит название AZURE и призван изучить такое явление, как северное сияние.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему я такая дура?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Пропал кот
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Два кило картошки
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
<цензура>
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Если женщина повышает голос на мужчину
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !