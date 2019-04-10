Россияне пожертвовали любителям видеоигр 11,6 миллиарда

За 2018 год россияне перевели в виде пожертвований за онлайн-трансляцию и оплаты игрового контента порядка 11,6 миллиарда рублей, передает НСН. Деньги получили геймеры. Отмечается, что популярные русскоязычные игроки, транслирующие в Сети свое хобби, получают миллионы рублей в месяц.
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