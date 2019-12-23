Вечная блокировка: "Ютуб" и "Яндекс.Видео" пригрозили серьезными последствиями

Сайтам "Яндекс.Видео" и "Ютуб" пригрозили вечной блокировкой в России. По мнению правообладателей, эти сервисы нарушили закон о пиратстве.

Как сообщает НСН, издательство "Эксмо" направило иск с требованием удалить нелегальную книгу Лю Цысиня "Задача трех тел". Мосгорсуд удовлетворил заявление еще в начале декабря, однако роман до сих пор находится в свободном доступе на сайтах "Ютуб" и "Яндекс.Видео".

Согласно российскому законодательству, после первой жалобы интернет-страница блокируется, пока администраторы не удалят незаконный материал. При повторном нарушении ресурс может быть навсегда заблокирован на территории страны, пишут "Ведомости".