Ученые выяснили настоящий срок жизни человека

Австралийские ученые определили, сколько лет человек может жить в аборигенных условиях – при отсутствии благ современной медицины. Выяснилось, что в дикой природе наш вид способен прожить немногим больше лошади, сообщает "ToDay News Ufa".
Точно назвать продолжительность жизни в таких условиях исследователям помог сравнительный анализ ДНК позвоночных животных. Оказалось, что человек может дожить лишь до 38 лет. Дольше люди живут лишь благодаря развитию науки, медицины и улучшению жизненных условий.
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