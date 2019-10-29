В работе Google произошел глобальный сбой

Пользователи сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. На сбой пожаловались жители России, Великобритании, США и Мексики, передает сайт Downdetector.
Отмечается, что большинство юзеров (76%) столкнулись с трудностями при входе в учетную запись. Другие пользователи (23%) сообщили о проблемах с поиском, уточняет РИА Новости.
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