Ученые обнаружили новую карликовую планету

Астрономы обнаружили новую карликовую планету. Результаты сенсационного исследования появились в научном журнале NatureAstronomy.
Небесное тело под названием Гигея удовлетворяет всем четырем требованиям карликовых планет. Она вращается вокруг Солнца, обладает сферической формой и не является ничьим спутником. Кроме того, Гигея, в отличие от обычных планет, не может расчистить район своей орбиты от посторонних объектов, сообщает РИА Новости.
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