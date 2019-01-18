Ситуация критическая: объявлено о больших проблемах на МКС

В центре Хруничева заявили о сильном устаревании оборудования на функционально-грузовом блоке "Заря" Международной космической станции, передает портал newizv.ru. Значительная часть оборудования модуля, запущенного в 1998 году, уже давно находится за пределами гарантийных сроков работы. В частности, система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8 превысила выработку своего ресурса больше чем в 14 раз.

