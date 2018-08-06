Систему Android разнесли в пыль
Главное достоинство iOS – более регулярные обновления "прошивки". Благодаря столь оперативным действиям персонала Apple смартфоны могут работать быстрее.
На гаджетах с Android производители устанавливают свои "оболочки" системы. Из-за этого обновления выходят значительно позже релиза оригинальной версии "прошивки". А иногда и вовсе не появляются.
Специалисты также отметили большое количество приложений, которые выпускаются исключительно для системы от Apple. Отмечается разнообразие программ для работы с фотографиями и видеороликами.
Преимуществом посчитали и то, что программы для iOS были адаптированы для экранов, имеющих "вырез" как у iPhone X. А вот смартфоны на Android, имеющие подобную особенность, адаптацию не получили, приводит мнение экспертов Life.ru.
Пользователей сравнение систем, опубликованное порталом AONews, не впечатлило. Комментаторы соглашаются, что обновления приходят чаще, в то же время именно они и становятся причиной зависания аппарата или меньшей жизни батареи (это ранее признавали в самой Apple). Что касается приложений, для Android их намного больше. В целом же рассуждения экспертов посчитали очередной рекламной кампанией, заказанной "яблочниками".
Dni.Ru писали о том, что производители мобильных устройств в погоне за прибылью оснащают смартфоны всевозможными функциями. Некоторые из них, такие как время автономной работы, хорошая камера, большой объем встроенной памяти устройства и уникальный дизайн действительно приносят пользу.
Другие не несут смысловой нагрузки: это всего лишь маркетинговая уловка, которая позволяет продать девайс по более высокой цене. В их числе и мощный процессор, который устройством используется не более чем наполовину, и запись видео в 4К.
Певица опубликовала видео
"Он изменял, скотина, всегда!" – заверила киевлянка
Артист написал пространное сообщение
Названы главные любители однополой любви