Удалить немедленно: названы самые опасные приложения для смартфонов

Эксперты составили список приложений, которые более остальных несут угрозу для пользователей. Причиной высокой степени риска специалисты называют несоответствие политике безопасности организаций.

Самыми рискованными мобильными приложениями для корпоративных клиентов по результатам исследования признаны WhatsApp и Facebook Messenger. При этом они заняли первую и вторую строчки антирейтинга как для iOS-устройств, так и для смартфонов на базе Android.

Основной причиной столь высокой степени риска эксперты называют несоответствие политике безопасности предприятий. Более того, приложения могут отправлять на сервер информацию, связанную с компаниями, в которых работают юзеры, передает портал Appthority.

Специалисты напомнили, что пользователи зачастую сами соглашаются на использование приложениями всей своей информации. По большому счету люди сами вводят эти данные, поэтому говорить о том, что происходит некая слежка, некорректно, считают эксперты.

Они добавили, что не стоит путать обработку информации и вирус в телефоне, который снимает данные кредитных карт. "Здесь нет таких больших проблем для волнения, но надо понимать и давать себе отчет, когда вы вводите что-либо в социальных сетях", – резюмировал аналитик.

Ранее путем технических проверок удалось установить, что самые худшие и проблемные смартфоны производит компания Samsung. Гаджеты производителя показали свыше 27,7% отказов.