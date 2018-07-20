Удалить немедленно: названы самые опасные приложения для смартфонов
Самыми рискованными мобильными приложениями для корпоративных клиентов по результатам исследования признаны WhatsApp и Facebook Messenger. При этом они заняли первую и вторую строчки антирейтинга как для iOS-устройств, так и для смартфонов на базе Android.
Основной причиной столь высокой степени риска эксперты называют несоответствие политике безопасности предприятий. Более того, приложения могут отправлять на сервер информацию, связанную с компаниями, в которых работают юзеры, передает портал Appthority.
Специалисты напомнили, что пользователи зачастую сами соглашаются на использование приложениями всей своей информации. По большому счету люди сами вводят эти данные, поэтому говорить о том, что происходит некая слежка, некорректно, считают эксперты.
Они добавили, что не стоит путать обработку информации и вирус в телефоне, который снимает данные кредитных карт. "Здесь нет таких больших проблем для волнения, но надо понимать и давать себе отчет, когда вы вводите что-либо в социальных сетях", – резюмировал аналитик.
Ранее путем технических проверок удалось установить, что самые худшие и проблемные смартфоны производит компания Samsung. Гаджеты производителя показали свыше 27,7% отказов.
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