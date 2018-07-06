Хакеры обчистили российский банк на 58 миллионов

В результате хакерской атаки злоумышленники похитили из российского ПИР Банка свыше 58 миллионов рублей, передает "Коммерсантъ". Средства были выведены веерной рассылкой на счета физических лиц в 22 кредитных организациях, передает "Газета.ru". "Вывод части похищенных средств удалось остановить, но уже понятно, что большая часть потеряна безвозвратно", – отметила председатель правления ПИР Банка Ольга Колосова.
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