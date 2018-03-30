За пользователями WhatsApp установили слежку

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Пятница 30 марта
Лента новостей
13:31
"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками
13:27
Странный жест Навки покоробил россиян
13:08
"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро
12:58
В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой
12:50
В Москве попрощались с Олегом Анофриевым
12:40
Воробей перепутали с Пугачевой
12:38
Дочь Скрипаля внезапно поправилась
12:28
Водитель сбил мужчину на зебре и скрылся
12:09
На юг Москвы придет новая ветка метро
11:53
Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной
11:44
Брат глумившегося над трагедией украинца оказался продавцом детского порно
11:44
Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
11:35
Под Москвой горят бытовки
11:32
Где покупать брендовые вещи со скидками
11:28
Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
11:15
Печальный Збруев: Не могу переступить через себя
11:08
Как помочь пережившим трагедию
10:55
Шутки в сторону: "Уральские пельмени" собирают Нетиевского в тюрьму
10:35
По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержан чиновник
10:13
Известный музыкант полностью излечился от рака
09:50
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой
09:29
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
09:14
В Москве пешехода зажало между платформой и электричкой
09:07
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
09:06
Вызывает рак: кофе признали смертельно опасным напитком
08:58
Гостиный Двор: жемчужина в центре Москвы
08:47
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
08:41
Голая Бузова опозорилась после трагедии в Кемерово
08:32
Трамп опустился до угроз Путину
08:32
"Они ведут себя как жертвы": месть России взбесила Белый дом
08:21
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
08:06
Задержан собственник здания ТЦ в Кемерово
22:12
Куда любовник внучки Брежневой дел наследство вождя
22:07
МЧС завершило разбор завалов в "Зимней вишне"
22:02
Брекзита не будет: казалось бы, причем тут Скрипаль
21:58
"Сбежали за 4 минуты": охранников кемеровского ТЦ распекли за трусость
21:49
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
21:46
В Волоколамском районе вводят режим ЧС
21:40
Садальского возмутила фальшивая скорбь о жертвах трагедии в "Зимней вишне"
21:35
Хэштег #MeToo стал социальной технологией и оружием
21:32
Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
21:31
В московском метро умер мужчина
21:12
К чему снятся руки
20:56
Пропавшего при пожаре в Кемерово нашли в техникуме
20:53
Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов
20:39
Отец ведущего Куличкова молит о теплом туалете
20:11
Россия закроет консульство США в Петербурге
20:03
Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
19:55
Борисов подставил Первый канал в траурном выпуске
19:33
"Все выходы закрыты": пожарный о первых минутах ада в Кемерово
19:05
"ЕР" помогает развивать отношения России и Совета Европы
19:01
Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище
19:00
Варум оскандалилась из-за пророчества о пожаре в "Зимней вишне"
18:34
"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
18:04
Володин: Граждан нужно защитить от фейковых новостей
18:04
В Москве после проверки закрыли крупный торговый центр
17:55
Роскошная Самбурская клянчит у Путина прибавку
17:46
В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
17:40
Бесславный конец: тело Мавроди бросили в морге
17:13
Под Москвой мусоровоз врезался в иномарку
17:04
Всех микробов смогут убить одним лекарством
16:50
Госдеп сходит с ума
16:48
Как сохранить красивым овал лица
16:45
Как российская певица стала звездой мультфильмов
16:39
Галкин рассказал о появлении Путина на шоу "Давай поженимся"
16:37
О чем говорить с мужчиной на первом свидании
16:21
Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"
16:12
Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
15:58
Убийца Ярош показал милое фото с внучатами
15:42
В центре Москвы женщину пришибло льдиной
15:21
Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались фотошопом
15:19
Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
15:15
"Помалкивай, богиня с тобой разговаривает": ссора двух женщин в метро попала на видео
15:08
Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
14:56
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
14:46
Поглумившийся над трагедией украинец дерзко ответил Кадырову
14:45
Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
14:41
Шакро Молодого отправили в колонию
14:23
После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
14:03
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
14:03
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
13:55
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
13:36
Кемеровчане составили неофициальные списки пропавших без вести
13:26
Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
13:24
Выплаты семьям погибших в Кемерово стали приманкой для мошенников
13:21
В Москве с высотки сорвался рабочий
13:14
Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко
13:12
Когда в Подмосковье растает снег
13:00
Владелец "Зимней вишни" спрятался и выплатил 200 миллионов
12:48
Москвичи в панике кинулись в магазины после пожара в Кемерово
12:45
Взорвавший многоэтажку в Мурманске умер в больнице
12:35
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
12:25
Гримировавший мертвую Гурченко стилист решился на публикацию снимков
12:24
Завуча школы в России поймали на лесбийском сексе с ученицей
12:02
Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева
11:54
Матвеев показал неприличный рисунок пятилетнего сына
11:52
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
11:52
Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой
11:36
Ревнивый россиянин 20 раз ударил ножом соперника
11:15
Запад в ужасе от "Мертвой руки" России
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
Hi-tech

За пользователями WhatsApp установили слежку

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank May
Владельцам iPhone предложили следить за пользователями WhatsApp. Специальное приложение можно приобрести всего за два доллара.
прочитано 1896 раз

Заплатив один доллар и 99 центов в магазине App Store, любой обладатель iPhone сможет отслеживать активность своих контактов в популярном мессенджере WhatsApp. С помощью программы можно быть даже в курсе того, когда друзья ложатся спать.

ПО ТЕМЕ

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Приложение Chatwatch, по словам разработчиков, позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого программа комбинирует личные данные нескольких пользователей.

Также можно посмотреть, когда собеседник последний раз заходил в приложение – даже если тот отключил функцию отображения статуса. Анализируя активность контакта, приложение покажет, в какое время у него обычно отбой и подъем. Правда, за два доллара весь функционал программы не раскрывается. Следить можно будет лишь за двумя контактами в течение недели.

Появление приложения, шпионящего за друзьями, оправдывают благими целями. Разработчики утверждают, что вырученные деньги пойдут на финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа. Кроме того, они якобы хотят привлечь внимание к тому, как крупные компании – в частности Facebook – следят с помощью мессенджеров за клиентами, пишет Lifehacker.

На днях сообщалось, что Facebook пришлось отвечать на обвинения в тотальной слежке за звонками и СМС-сообщениями пользователей мобильного приложения. Компания признала, что такого рода слежка велась, однако исключительно с их согласия.

Информация получила огласку благодаря программисту из Новой Зеландии. Он обнаружил, что мобильное приложение Facebook на его смартфоне хранит данные об СМС и звонках, не относящихся к работе в соцсети. Кроме того, приложение фиксировало время звонков и их продолжительность.

Автор: Андрей Евлампиев30 марта 2018, 09:49

комментарии

Политика

Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов
Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления

Шоу-бизнес

Странный жест Навки покоробил россиян
Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко
Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков
Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
87-летнего Олега Анофриева убил рак
Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое

Житель Кемерово рассказал о происшествии
Шоу-бизнес

Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток

Что случилось с любимой артисткой
Шоу-бизнес

Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной

Поклонники едва узнали популярную актрису
Шоу-бизнес

Странный жест Навки покоробил россиян

Опубликовавшую видео фигуристку раскритиковали

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Воробей перепутали с Пугачевой
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище
"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru