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Лауреат Нобелевской премии по физике умер в возрасте 96 лет

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В США скончался лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман. Ученому было 96 лет, передает НСН. Ледерман умер в своем доме в городе Рексберге в штате Айдахо.

Нобелевскую премию ученый получил за открытие мюонного нейтрино совместно с коллегами Джеком Стенбергером и Мелвином Шварцем. Это произошло в 1988 году. Также физик известен как автор термина "частица Бога" – так в своей статье он назвал бозон Хиггса.

4 октября 2018, 09:19

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