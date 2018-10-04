Лауреат Нобелевской премии по физике умер в возрасте 96 лет

В США скончался лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман. Ученому было 96 лет, передает НСН. Ледерман умер в своем доме в городе Рексберге в штате Айдахо.
Нобелевскую премию ученый получил за открытие мюонного нейтрино совместно с коллегами Джеком Стенбергером и Мелвином Шварцем. Это произошло в 1988 году. Также физик известен как автор термина "частица Бога" – так в своей статье он назвал бозон Хиггса.
Юморист опубликовал анонс в соцсетях
Телеведущая осталась без награды
Звезда отметила, что эта информация повергла ее в шок
Певица дала откровенное интервью