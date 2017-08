Чем грозит мчащийся к Земле астероид

"То, что оно сейчас пролетает на таком расстоянии от Земли может означать, что в будущем возможны и более тесные сближения, в том числе и грозящие столкновением", – заявил физик.

Однако ученый тут же успокоил, что реальная опасность астероида проявляется только при условии, что он сталкивается с Землей, а пролет Florence на любом расстоянии мимо Земли никакой опасности не представляет. "Орбита его известна с очень хорошей точностью, на протяжении ближайших нескольких веков он нам никакой опасностью не угрожает", – заверил физик.

"Если не считать гипотетической, очень маленькой вероятности того, что он собьет какой-то наш спутник", – добавил Вибе.

По словам физика, наблюдать за приближением Florence к Земле смогут только специалисты, имеющие доступ к профессиональному оборудованию, передает RT. "Пытаться поймать его человеку без должной квалификации совершенно бессмысленно", – отметил он.

