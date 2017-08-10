Огромный астероид угрожает Земле катастрофой

Земные звездочеты, понимая риск уничтожения нашей планеты небесным телом, намерены воспользоваться случаем и изучить стремительно приближающийся астероид. Ученые надеются получить сведения о составе и других характеристиках 2012 TC4.

Международное ученое сообщество рискуя всем готово использовать сеть земных обсерваторий, чтобы изучить приближающийся к Земле астероид 2012 TC4. Это небесное тело было обнаружено в 2012 году в результате совместных наблюдений ESA (Европейское космическое агентство) и Европейской южной обсерватории (ESO), сообщают в ESA.

Программа, над которой работают эти ученые, предназначена для своевременного обнаружения угрожающих Земле сравнительно небольших небесных тел. Астрономы вычислили, что этот планетоид может столкнуться с Землей в октябре 2017 года, вызвав мировую катастрофу. Впрочем, изменения орбиты 2012 TC4 еще не настолько хорошо изучены, чтобы утверждать что-то наверняка. Новые данные указывают на максимальное приближение космического блуждающего тела к Земле на расстояние в 44 тысячи километров, а это значит, что угроза может пронестись мимо, не причинив никакого вреда нашей планете.

"Это чертовски близко", – заявил директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг. Ученый отметил, что расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, "довольно безопасно", передает URA.RU.

Если все же болид заденет атмосферу Земли и понесется к поверхности Земли, последствия его столкновения с твердью как минимум будут не меньшие, чем в случае с Челябинским метеоритом. Сейчас размеры 2012 TC4 оценены в 15-30 метров в диаметре, и немалая масса астероида сгорит в атмосфере Земли, если все же столкновение окажется неминуемым.