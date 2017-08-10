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Огромный астероид угрожает Земле катастрофой

Фото: nasa.gov
Земные звездочеты, понимая риск уничтожения нашей планеты небесным телом, намерены воспользоваться случаем и изучить стремительно приближающийся астероид. Ученые надеются получить сведения о составе и других характеристиках 2012 TC4.
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Международное ученое сообщество рискуя всем готово использовать сеть земных обсерваторий, чтобы изучить приближающийся к Земле астероид 2012 TC4. Это небесное тело было обнаружено в 2012 году в результате совместных наблюдений ESA (Европейское космическое агентство) и Европейской южной обсерватории (ESO), сообщают в ESA. 

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Программа, над которой работают эти ученые, предназначена для своевременного обнаружения угрожающих Земле сравнительно небольших небесных тел. Астрономы вычислили, что этот планетоид может столкнуться с Землей в октябре 2017 года, вызвав мировую катастрофу. Впрочем, изменения орбиты 2012 TC4 еще не настолько хорошо изучены, чтобы утверждать что-то наверняка. Новые данные указывают на максимальное приближение космического блуждающего тела к Земле на расстояние в 44 тысячи километров, а это значит, что угроза может пронестись мимо, не причинив никакого вреда нашей планете.

"Это чертовски близко", – заявил директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг. Ученый отметил, что расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, "довольно безопасно", передает URA.RU.

Астероид "2012 TC4". Фото: esa.int

Если все же болид заденет атмосферу Земли и понесется к поверхности Земли, последствия его столкновения с твердью как минимум будут не меньшие, чем в случае с Челябинским метеоритом. Сейчас размеры 2012 TC4 оценены в 15-30 метров в диаметре, и немалая масса астероида сгорит в атмосфере Земли, если все же столкновение окажется неминуемым. 

Автор: Алексей Минин10 августа 2017, 20:46

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