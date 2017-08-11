Известный медиум назвал предсказание Матроны Московской лживым

Экстрасенс, клинический психолог, финалист шоу "Битва Экстрасенсов" Зираддин Рзаев не отрицает, что рано или поздно апокалипсис наступит. Однако предсказание Матроны считает не соответствующим ни одному из писаний.

"Удивительно, что ни в Библии, ни в Коране точная дата конца света не содержится. А если в священных книгах точной даты нет – никто, даже Иисус, не мог о ней знать. Это предсказание – вранье, я в него не верю", – заявил экстрасенс, передает НСН.



Однако Рзаев уже видит некоторые "признаки" приближающегося конца света. По его мнению, это гомосексуализм, терроризм, ухудшение экологии, войны и несправедливость.

"К примеру, все мы видим, как людям отрезают головы, но когда Россия помогает бороться с терроризмом в Сирии, ее обвиняют в бомбардировке мирных жителей. Весь мир знает об этой несправедливости, но закрывает на это глаза. И те негативные явления, которые мы видим, конечно, являются символами конца света. Мы идем против Бога и против природы", – заявил Рзаев.

Напомним, речь идет о словах Матроны Московской: "Без войны все умрут. Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю". Считается, что это пророчество относится к 2017 году.

Тем временем ученые крайне скептически от носятся к новостям о грядущем апокалипсисе, опирающимся на заведомо псевдонаучные данные, сообщали ранее Dni.Ru. Тем не менее, по их мнению, человечество как вид действительно однажды может оказаться в опасности: на грань вымирания люди могут поставить сами себя. Например, развязав ядерную войну или разработав непобедимый супервирус.