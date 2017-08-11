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Общество

Известный медиум назвал предсказание Матроны Московской лживым

Матрона Московская. Фото: dni.ru
Экстрасенс, клинический психолог, финалист шоу "Битва Экстрасенсов" Зираддин Рзаев не отрицает, что рано или поздно апокалипсис наступит. Однако предсказание Матроны считает не соответствующим ни одному из писаний.
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"Удивительно, что ни в Библии, ни в Коране точная дата конца света не содержится. А если в священных книгах точной даты нет – никто, даже Иисус, не мог о ней знать. Это предсказание – вранье, я в него не верю", – заявил экстрасенс, передает НСН.

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Однако Рзаев уже видит некоторые "признаки" приближающегося конца света. По его мнению, это гомосексуализм, терроризм, ухудшение экологии, войны и несправедливость.

"К примеру, все мы видим, как людям отрезают головы, но когда Россия помогает бороться с терроризмом в Сирии, ее обвиняют в бомбардировке мирных жителей. Весь мир знает об этой несправедливости, но закрывает на это глаза. И те негативные явления, которые мы видим, конечно, являются символами конца света. Мы идем против Бога и против природы", – заявил Рзаев.

Напомним, речь идет о словах Матроны Московской: "Без войны все умрут. Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю". Считается, что это пророчество относится к 2017 году.

Тем временем ученые крайне скептически от носятся к новостям о грядущем апокалипсисе, опирающимся на заведомо псевдонаучные данные, сообщали ранее Dni.Ru. Тем не менее, по их мнению, человечество как вид действительно однажды может оказаться в опасности: на грань вымирания люди могут поставить сами себя. Например, развязав ядерную войну или разработав непобедимый супервирус.

Автор: Алексей Минин11 августа 2017, 15:38
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