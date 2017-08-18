Колдун Бесов рассказал о конце света 19 августа

Ясновидящий поспорил с пророчеством святой. И отменил Апокалипсис.

Уже давно гуляют слухи, что 19 августа 2017 года произойдет предсказанный Матроной Московской конец света. Якобы старица говорила о масштабной катастрофе, которая в этот день случится на Земле. Волнение эта новость вызвала потому, что святая в свое время точно предсказала начало Великой Отечественной войны.

А о том, что произойдет 19 августа, старица, как говорят, писала так: "Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю".

Известный московский экстрасенс Артем Бесов по просьбе Dni.Ru прокомментировал это пророчество. "Ни в одном официальном источнике, так или иначе связанном со старицей, упоминаний об Апокалипсисе и тем более о его дате нет, – заявил он. – С нами уже чего только не происходило – и кометы летели, и планеты таинственные возникали, да все что-то никак нас не прихлопнет и конец света все не наступает".

Вокруг имени Матроны в последнее время крутится огромное количество легенд. "Видимо, распускать такие слухи кому-то очень нужно, – продолжает Артем Бесов, не исключающий какой-то коммерческой подоплеки в происходящем. – Хотите докажу, что строчка "Все люди упадут на землю и с восходом солнца станут другими" – блеф? Пусть автор слухов ответит мне на простой вопрос: по какому времени люди будут падать? По местному или по всемирному координированному? Или будут падать согласно часовым поясам?"

Действительно, когда в Москве вечер субботы, в Анадыре – уже утро воскресенья, а на западном побережье США только пятница заканчивается. "В общем, не будет никакого конца света, я его отменяю", – заключил Бесов.

