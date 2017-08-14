В РПЦ высказались о скором конце света

Представитель Русской православной церкви прокомментировал предсказание Матроны Московской о том, что 19 августа наступит конец света. По словам иеромонаха Макария, такие заявления могут "вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны".

Ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш) назвал вздором предсказание скорого конца света, передает РИА Новости. "У некоторых людей есть склонность к кошмарам, вздорам и "жареным" сюжетам", – добавил он.

Священнослужитель призвал россиян не верить подобным слухам. По мнению Макария, информация такого рода может "вызвать пожар среди тех людей, которые крайне неразумны".

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что известная предсказательница Матрона Московская предрекла апокалипсис, и наступить он должен 19 августа 2017 года. Так были интерпретированы ее слова: "Без войны все умрут. Жертв много будет. Все мертвые на земле лежать будут. Вечером все будут на земле, а утром восстанут. И все уйдет в землю".

Матрона Никонова родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области. Она была слепой от рождения. В восемь лет у Матроны открылся дар ясновидения и целительства. С тех пор специалисты внимательно следят за ее предсказаниями, отмечая, что многие из них сбылись. В частности, Матрона предсказала когда-то начало Великой Отечественной войны.