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Hi-tech

Китайские ученые впервые заморозили тело человека

Кадр youtube.com
Китайские ученые заморозили в криогенной камере тело покойной 49-летней Чжан Вэньлянь. Они считают, что в будущем люди, обладающие более высоким уровнем медицины, смогут вернуть ее к жизни.
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Чжан Вэньлянь скончалась 8 мая 2017 года от рака легких, передает местное издание ECNS. Спустя пять минут после остановки дыхания тело женщины поместили в специальную криогенную камеру, внутри которой температура воздуха находится на уровне -190 градусов. Во время процедуры специалисты вкололи в ее организм специальный раствор, который должен защитить тело от разрушения.

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На проведении криогенной заморозки настоял супруг покойной женщины Ду Юнминь. Он обратился к специалистам компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group в надежде на то, что в будущем медики смогут оживить Чжан Вэньлянь. Мужчина отметил, что он надеется еще когда-нибудь увидеть свою жену живой. Он добавил, что в случае смерти также планирует заморозить свое тело.

В свою очередь, эксперт Лю Джинь отметила, что Shandong Yinfeng Biological Engineering Group ответственная за заморозку тела, а не за его сохранение в криогенной камере. Она отметила, что техника заморозки тела является "палкой о двух концах" – с одной стороны, она может защитить тело, а с другой – полностью уничтожить его.

Напомним, в 2016 году в Соединенных Штатах начали строить специальный центр заморозки тел Timeship. По задумке архитектора, "новый Ноев Ковчег" займет 150 гектаров, он сможет вместиться в себя 50 тысяч человек. На реализацию этого проекта планируется выделить 375 миллионов долларов.

Отметим, что крионика – это технология сохранения тела в состоянии глубокого охлаждения. Многие ученые предполагают, что если резко заморозить организм, то он может сохраниться в том же состоянии до разморозки. Впрочем, эту теорию часто критикуют. Многие исследователи говорят, что погибшее от переохлаждения тело будет практически невозможно вернуть к жизни.

Автор: Константин Улюкаев17 августа 2017, 14:37

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