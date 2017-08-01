Чем удар астероида грозит Земле

Умереть от удара небесного тела считается невозможным: слишком мала вероятность такого столкновения. Однако если с Землей столкнется небесный объект приличных размеров, осознать произошедшее земляне просто не успеют, считают эксперты.

Опасения ученых вполне понятны: падение небесного тела на Землю может на тысячи лет поменять земную атмосферу, сильно воздействовать на поверхность планеты, вызвать обширные пожары и разрушительные цунами. Человечество при таком сценарии с высокой вероятностью погибнет.

Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, группа ученых из Института астрономии РАН под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Бориса Михайловича Шустова ведет научную работу по оценке предполагаемых рисков и моделированию последствий падения различных небесных тел, сообщает РИА Новости.

Так, по оценкам ученых, при ударах о Землю тел диаметром до 100 метров основными поражающими факторами становятся ударная и сейсмические волны – в частности, землетрясения, – вызывающее пожары световое излучение и цунами. Впрочем, если размер объекта не превышает сотни метров, основным поражающим фактором остается лишь ударная волна.

Как считают российские специалисты, можно выделить ограниченное количество поражающих факторов, связанных с падением на Землю достаточно массивного космического тела. Это изменение рельефа (образование кратера), ударная волна в атмосфере, тепловое излучение и пожары, сейсмические эффекты, образование цунами, выброс в атмосферу воды и пыли, климатически активных и/или токсичных газов, электромагнитные возмущения, акустико-гравитационные волны и опасные химические реакции в атмосфере.Над построением математических моделей последствий от падения небесных тел разных размеров сейчас активно работают в Институте астрономии РАН.

Ближайшая опасность, грозящая Земле из космоса, заключается в недавно открытом астероиде ТС4. 12 октября 2017 года астероид 2012 ТС4 пронесётся в опасной близости от нашей планеты. Точное расстояние этого прохода до сих пор остаётся неопределённым, так же как и точный размер и состав небесного тела, сообщали ранее Вести. Астрономы подсчитали, что размер опасного соседа составляет от 12 до 40 метров: это больше, чем у Челябинского метеорита 2013 года. Тот был около 20 метров в диаметре и стал причиной повреждения более семи тысяч зданий и ранений около 1500 человек. Если ТС4 окажется по размерам больше своего челябинского собрата, события могут развиваться по самым мрачным сценариям, описанным в начале этой статьи. А поэтому...

"Мы не должны сводить с него глаз, – считает астроном Техасского университета Джудит Гьоргиев-Рис. – Возможно, мы увидим взрыв в воздухе, а к повреждениям приведёт дождь из метеоритных останков – всё зависит от точного места падения", – приводят "Вести" слова эксперта. Впрочем его российские коллеги оценивают шанс столкновения ТС4 с Землей примерно как один к миллиону.