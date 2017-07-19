К Земле несется опасный огромный астероид

Астрономы предупредили жителей Земли об очередной космической угрозе. По их словам, к нашей планете на огромной скорости летит астероид, который представляет "потенциальную опасность" для человечества.

По данным ученых, космический объект летит к Земле со скоростью около 100 тысяч километров в час, передает URA.RU. Астрономы предупреждают, что комета пролетит рядом с нашей планетой 22 июля 2017 года в 8:43 мск. Несмотря на то, что небесное тело не должно столкнуться с Землей, специалисты все равно обеспокоены им.

"Астероид 2017 МВ1 пролетит мимо Земли 22 июля на расстоянии 8,7 миллиона километров, он относится к разряду потенциально опасных небесных тел. Его диаметр составляет 1100 метров", – рассказал представитель кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета. "Его скорость, когда он будет находиться на максимальном приближении с Землей, составит 86580 километров в час", – подчеркнул он.

Отметим, что астрономы из обсерватории Стюарда при Аризонском университете обнаружили астероид 2017 МВ1 еще 19 июня 2017 года. С тех пор они регулярно наблюдают за его перемещением. Со временем к их исследованию присоединились ученые из других стран.

Примечательно, что иногда информация о потенциально опасных космических телах не покидает информационные ленты на протяжении нескольких лет. Например, в январе 2016 года американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин предположили, что на дальних окраинах Солнечной системы существует еще одна планета, которая вносит возмущение в движении тел за орбитами Нептуна. Сведения о "планете-призраке" появляются в лентах информагентств до сих пор. "То, что она движется на нашу планету – бред. Это, видимо, летнее отсутствие новостей сказывается", – прокомментировал эту ситуацию сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Тем не менее, о неминуемой гибели человечества периодически заявляют даже авторитетные специалисты. В частности, глава SpaceX Илон Маск в начале июля 2017 года рассказал, что "человеческая раса движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом". По его мнению, землянам грозит быстрое старение, ограничение доступа к пище, власть поумневших роботов и различные климатические изменения.