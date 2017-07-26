Земле угрожает триллион комет-убийц

Американские астрономы обнаружили, что близких к Земле крупных долгопериодических комет, ядро которых в диаметре достигает не менее километра, примерно в семь раз больше, чем считалось ранее.

Ученые также подсчитали, что таких комет в среднем вдвое больше, чем подобных небесных тел, движение которых определяется гравитационным влиянием Юпитера. Уточнить число им удалось после того, как были проанализированы данные, полученные инфракрасным телескопом WISE.

Специалистам впервые удалось оценить размеры ядер долгопериодических комет, которые, как правило, скрываются комой – туманной газопылевой оболочкой небесного тела, сообщает NASA. Каждый такой объект больше километра, и энергия столкновения с ним превышает мощность всего существующего ядерного потенциала Земли во много раз.

Всего ему удалось пронаблюдать 164 кометы, из которых 56 были долгопериодическими. По наблюдаемой части их орбиты видно, что они делают один оборот вокруг Солнца за периоды от веков до миллионов лет.

Общее число комет в Облаке Оорта и других частях Солнечной системы оказалось больше 1,3 триллиона. Примечательно, что химический состав комет-убийц практически не изменился с момента формирования Солнечной системы.

Ученые считают, что часть воды с данных небесных тел, вероятно, попала на Землю. Их исследование позволяет понять раннюю историю планеты.

Напомним, ранее в июле астрономы предупредили жителей Земли об очередной космической угрозе. По их словам, к нашей планете на огромной скорости летит астероид, который представляет "потенциальную опасность" для человечества. Комета пролетела рядом с нашей планетой утром 22 июля.