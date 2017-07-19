На открытой новой Земле год длится 4,5 часа
EPIC 228813918 b – недавно обнаруженная астрономами экзопланета размером с Землю. Ее диаметр составляет 0,89 земных. Планета более чем на 45% состоит из железа. Скорость ее вращения вокруг собственной звезды настолько велика, что один "год" – оборот планеты вокруг светила – на ней длится всего 4,5 земных часа, сообщает телеканал Fox News.
"Это второй по краткости орбитальный период из известных нам планет. Это всего на четыре минуты дольше, чем у планеты KOI 1843.03, которая также вращается вокруг M-карлика", – сообщили звездочеты из Королевского астрономического общества.
Обнаружить "торопящееся" небесное тело ученые смогли с помощью телескопа NASA Kepler. Специалисты сообщают, что средняя продолжительность жизни на свежеоткрытой планете будет равняться 150 тысячам лет. Конечно, при условии, что человек доберется к этому объекту и сможет там жить.
Astronomers discover exoplanet where a year lasts four-and-a-half hours - Fox News https://t.co/ODd5fnntgq— Ruth Barbetta (@Ruthbarbetta) 19 июля 2017 г.
Такая продолжительность жизни тем привлекательнее, если вспомнить, что ученые с пессимизмом смотрят в ближайшее земное будущее. Так, пожалуй, самый известный физик-популяризатор науки Стивен Хокинг неоднократно утверждал, что человечеству срочно необходимо колонизировать какую-нибудь планету. По его мнению, на Земле людям осталось жить всего 100 лет. Физик считает, что со временем количество факторов, угрожающих землянам, будет только увеличиваться, сообщали ранее Dni.Ru.
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