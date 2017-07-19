На открытой новой Земле год длится 4,5 часа

Планета, имеющая почти такие же размеры, как Земля, делает оборот вокруг своего светила менее чем за пять часов. Средняя продолжительность жизни на ней составит 150 тысяч местных лет.

EPIC 228813918 b – недавно обнаруженная астрономами экзопланета размером с Землю. Ее диаметр составляет 0,89 земных. Планета более чем на 45% состоит из железа. Скорость ее вращения вокруг собственной звезды настолько велика, что один "год" – оборот планеты вокруг светила – на ней длится всего 4,5 земных часа, сообщает телеканал Fox News.

"Это второй по краткости орбитальный период из известных нам планет. Это всего на четыре минуты дольше, чем у планеты KOI 1843.03, которая также вращается вокруг M-карлика", – сообщили звездочеты из Королевского астрономического общества.

Обнаружить "торопящееся" небесное тело ученые смогли с помощью телескопа NASA Kepler. Специалисты сообщают, что средняя продолжительность жизни на свежеоткрытой планете будет равняться 150 тысячам лет. Конечно, при условии, что человек доберется к этому объекту и сможет там жить.

Astronomers discover exoplanet where a year lasts four-and-a-half hours - Fox News https://t.co/ODd5fnntgq — Ruth Barbetta (@Ruthbarbetta) 19 июля 2017 г.

Такая продолжительность жизни тем привлекательнее, если вспомнить, что ученые с пессимизмом смотрят в ближайшее земное будущее. Так, пожалуй, самый известный физик-популяризатор науки Стивен Хокинг неоднократно утверждал, что человечеству срочно необходимо колонизировать какую-нибудь планету. По его мнению, на Земле людям осталось жить всего 100 лет. Физик считает, что со временем количество факторов, угрожающих землянам, будет только увеличиваться, сообщали ранее Dni.Ru.