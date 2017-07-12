На Марсе разглядели корабль пришельцев

Аппарат Curiosity сделал сенсационный снимок Марса. Уфологи увидели на нем разбившийся межпланетный корабль.

Следы марсохода на фото нашел специалист Маурисио Руис. По его словам, NASA уже отправляло к месту крушения робота, однако скрыло это от общественности.

В свою очередь сотрудники космического агентства утверждают, что на снимке не что иное, как обломки корабля с Земли, который разбился на Марсе в 2004 году, сообщает НСН. При этом спорная фотография в настоящее время на сайте NASA заменена на черный квадрат.

Напомним, ранее группа японских ученых заявила об обнаружении на Марсе снега. Впрочем, по составу и способу возникновению это вещество уникально. Оно состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру, а возникает из-за регулярных перепадов давления в атмосфере. Примечательно, что столь интересное открытие было сделано случайно.

Как писали Dni.Ru, в этом году ученых привел в замешательство видеоролик с Марса, на котором запечатлено нечто, похожее на скелет неизвестного существа. Уфологи сделали такой вывод после того, как сравнили кадр с фотографиями костей древнего человека, найденных археологами. Оказалось, что у снимков много совпадений.

Однако, по словам специалистов, при просмотре нечетких фото с Красной планеты, зачастую возникает зрительная иллюзия, называемая парейдолией. Мозг реагирует на непонятные узоры и текстуры, пытаясь распознать знакомые объекты. Иногда "видит" лица или животных.