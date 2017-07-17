Военные разработали возвращающий зрение микрочип
Американские военные сообщили о разработке миниатюрного устройства, которое позволяет передавать изображение и звук непосредственно в человеческий мозг. Чип, названный разработчиками FlatScope, позволяет вернуть утраченные зрение и слух.
Чтобы воплотить идею в жизнь, исследователям из университета Райса в Техасе пришлось отыскать те зоны мозга, которые отвечают за прием и обработку изображения и звуков. Воздействуя электроникой на нужные нейроны, возможно добиться восстановления до того утраченных зрения и слуха. Разработка сделана по заказу военных, но в перспективе воспользоваться ею смогут и гражданские специалисты, сообщает ресурс Engadget.
"Любое достижение в этом вопросе – это все равно прорыв. FlatScope существует пока как прототип, но есть надежда, что слепота и глухота в конечном итоге станут вещами из прошлого", – выражает надежду сайт.
Разработка FlatScope осуществлена DAPRA –
Defense Advanced Research Projects Agency, управлением Министерства обороны США, отвечающим за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил. В штате организации всего 240 сотрудников, и 140 из них – технические специалисты.
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