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Hi-tech

Военные разработали возвращающий зрение микрочип

Фото: GLOBAL LOOK press/McPHOTOf
Подразделение министерства обороны США, занимающееся вопросами передовых технологий, заявило о создании электронного микроскопа, который можно вживить непосредственно в мозг. Так людям можно вернуть утерянные зрение и слух.
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Американские военные сообщили о разработке миниатюрного устройства, которое позволяет передавать изображение и звук непосредственно в человеческий мозг. Чип, названный разработчиками FlatScope, позволяет вернуть утраченные зрение и слух.

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Чтобы воплотить идею в жизнь, исследователям из университета Райса в Техасе пришлось отыскать те зоны мозга, которые отвечают за прием и обработку изображения и звуков. Воздействуя электроникой на нужные нейроны, возможно добиться восстановления до того утраченных зрения и слуха. Разработка сделана по заказу военных, но в перспективе воспользоваться ею смогут и гражданские специалисты, сообщает ресурс Engadget.

"Любое достижение в этом вопросе – это все равно прорыв. FlatScope существует пока как прототип, но есть надежда, что слепота и глухота в конечном итоге станут вещами из прошлого", – выражает надежду сайт. 

Разработка FlatScope осуществлена DAPRA – Defense Advanced Research Projects Agency, управлением Министерства обороны США, отвечающим за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил. В штате организации всего 240 сотрудников, и 140 из них – технические специалисты. 

Автор: Алексей Минин17 июля 2017, 14:19

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