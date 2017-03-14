Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Несчастье с Владимиром Войшвилло произошло на огороде в поселке Приютово. Двухвостка заползла пенсионеру в ухо, когда он работал на участке. Напуганный мужчина сразу вызвал скорую помощь.
Медики отвезли беднягу в местную больницу. Там хирург в течение длительного времени пытался извлечь из уха насекомое. Но, увы, безуспешно. "Мне вытаскивали двухвостку несколько часов. Сначала хирург пытался ее вытащить при помощи шприца с водой, а потом пинцетом. Ничего не вышло", – цитирует Владимира Петровича Life.ru.
Ползающее в ухе насекомое не давало мужчине покоя. Лишь на следующий день двухвостку умертвили, но достать так и не смогли из-за отсутствия операционного микроскопа. По совету медиков пострадавший поехал в республиканскую больницу в Уфе. Однако там пациента без направления вовсе отказались обследовать.
Придя на платный прием в частную клинику, пенсионер выяснил, что насекомое уже начало гнить. Мужчине сказали: если его не удалить, то может сгнить перегородка в ухе. В этом случае он потеряет ориентацию и не сможет держать равновесие.
Владимир Петрович продолжает жить с мертвой двухвосткой в голове. Он почти не слышит правым ухом. Несчастный обращается за помощью в различные инстанции, но воз и ныне там. Вскоре пенсионер поедет в республиканскую больницу, где ему должны сообщить, будут ли врачи доставать насекомое.
Пассия футболиста удивила своим поведением на публике
Депутат Госдумы подчеркнула, что жителям полуострова не стоит посещать соседнюю страну
Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос
Фотография, сделанная незадолго до гибели, появилась в Сети