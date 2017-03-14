Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове

Житель Башкортостана с сентября 2016 года живет с двухвосткой в голове. Местные врачи отказываются извлечь гниющее насекомое из уха 70-летнего мужчины.

Несчастье с Владимиром Войшвилло произошло на огороде в поселке Приютово. Двухвостка заползла пенсионеру в ухо, когда он работал на участке. Напуганный мужчина сразу вызвал скорую помощь.

Медики отвезли беднягу в местную больницу. Там хирург в течение длительного времени пытался извлечь из уха насекомое. Но, увы, безуспешно. "Мне вытаскивали двухвостку несколько часов. Сначала хирург пытался ее вытащить при помощи шприца с водой, а потом пинцетом. Ничего не вышло", – цитирует Владимира Петровича Life.ru.

Ползающее в ухе насекомое не давало мужчине покоя. Лишь на следующий день двухвостку умертвили, но достать так и не смогли из-за отсутствия операционного микроскопа. По совету медиков пострадавший поехал в республиканскую больницу в Уфе. Однако там пациента без направления вовсе отказались обследовать.

Придя на платный прием в частную клинику, пенсионер выяснил, что насекомое уже начало гнить. Мужчине сказали: если его не удалить, то может сгнить перегородка в ухе. В этом случае он потеряет ориентацию и не сможет держать равновесие.

Владимир Петрович продолжает жить с мертвой двухвосткой в голове. Он почти не слышит правым ухом. Несчастный обращается за помощью в различные инстанции, но воз и ныне там. Вскоре пенсионер поедет в республиканскую больницу, где ему должны сообщить, будут ли врачи доставать насекомое.