ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

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Hi-tech

В Сети пожаловались на блокировку Google

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Пользователи российского сегмента интернета пожаловались на невозможность получить доступ к сайту Google.ru. В частности, заблокировали для своих пользователей ресурс такие провайдеры как "Авакс" и Telecom TZ, передает РИА ФАН. Свое решение они объяснили тем, что страница попала в единый реестр запрещенных сайтов.

"Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет", – сообщили сотрудники компании. Позже стало известно, что сайт попал в реестр Роскомнадзора из-за того, что с него шло перенаправление на букмекерскую контору, которая, в свою очередь, была внесена в черный список по решению Федеральной налоговой службы. Проблема была устранена и портал убрали из списка на блокировку.

22 июня 2017, 16:18

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