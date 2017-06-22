В Сети пожаловались на блокировку Google

Пользователи российского сегмента интернета пожаловались на невозможность получить доступ к сайту Google.ru. В частности, заблокировали для своих пользователей ресурс такие провайдеры как "Авакс" и Telecom TZ, передает РИА ФАН. Свое решение они объяснили тем, что страница попала в единый реестр запрещенных сайтов.

РОСКОМНАДЗОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ГУГЛ

ЛОООООЛ pic.twitter.com/jTJbO0IEdm — Эдик Отморозок (@ArkangelTH) 22 июня 2017 г.

"Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет", – сообщили сотрудники компании. Позже стало известно, что сайт попал в реестр Роскомнадзора из-за того, что с него шло перенаправление на букмекерскую контору, которая, в свою очередь, была внесена в черный список по решению Федеральной налоговой службы. Проблема была устранена и портал убрали из списка на блокировку.

