На Марсе нашли огромного краба

Уфологи при изучении фотографий с Марса обнаружили на поверхности Красной планеты тело, похожее на огромного краба. Пользователи Сети удивились поразительному сходству инопланетного существа и земного членистоногого.

Исследователь опубликовал видеозапись, на которой запечатлен марсианский краб, на YouTube-канале UFOmania 13 июня 2017 года. На ролике сравниваются фотографии реальных крабов и изображение коричневого тела неизвестного происхождения. В нем можно разглядеть как огромные клешни, так и голову членистоногого.

С момента опубликования видеозапись посмотрели уже более семи с половиной тысяч человек. Примечательно, что 113 подписчиков поставили ролику "лайк", в то время как 43 пользователя разочаровались в этой видеозаписи.

Большинство людей, увидевших это видео, отнеслись к нему несерьезно. Многие раскритиковали неизвестного уфолога, отметив низкое качество фотографии краба. "Почему-то все снимки с марсохода публикуются в хорошем качестве, кроме тех, которые люди размещают на YouTube и на которых якобы есть что-то живое. Жаль, что эти люди не могут портить качество реальных фотографий, а уж потом тратить время остальных людей", – высказал свое недовольство captaintripps100.

Тем не менее, ряд пользователей предпочед не критиковать специалиста, а написать свои предположения, что же на самом деле запечатлено на фотографии. "Это камень. Все, конец", – лаконично отметил Drone06. "Это Санта Клаус, который направил эльфа к огромному игрушечному медведю. Это видно всем, у кого есть глаза!" – пошутил Mike Lcml5c.

Напомним, в мае 2017 года британские уфологи обнаружили на снимках с Красной планеты, сделанных марсоходом Curiosity, объект, очень похожий на кассовый аппарат. Специалисты уверены, что сотрудники NASA специально намеренно ухудшают качество снимков с марсоходов, чтобы скрыть от жителей Земли важную информацию.