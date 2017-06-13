На Марсе случайно нашли снег

Группа японских ученых заявила об обнаружении на Марсе снега. Впрочем, по составу и способу возникновению это вещество уникально. Оно состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру, а возникает из-за регулярных перепадов давления в атмосфере. Примечательно, что столь интересное открытие было сделано случайно, передает РИА ФАН. Ученые напомнили также, что температура на Красной планете значительно ниже чем на земле. Это является серьезным фактором, которые необходимо учитывать при создании техники для работы на ней. Кроме того, сильный холод становится препятствием и для возможной колонизации Марса. Однако исследователи надеются, что рано или поздно человечество сможет покорить эту планету.

