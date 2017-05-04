Гаджеты тормозят развитие речи у детей

Такие мобильные устройства как смартфоны и планшеты могут негативно влиять на развитие речи у маленьких детей. Столь тревожный вывод сделали американские ученые.

Специалисты из Университета Торонто провели исследование, в котором участвовали 900 детей в возрасте от полугода до двух лет. Выяснялось, сколько времени малыши проводят перед экраном гаджетов и насколько хорошо у них развита речь. Также ученые интересовались, использует ли при этом ребенок короткие предложения, отдельные слова или только звуки.

Оказалось, что каждые лишние проведенные за экраном полчаса в день, повышали шанс замедления в развитии речи, передает CNN. При этом специалисты добавляют, что окончательные выводы о вреде мобильных устройств делать преждевременно.

Еще нет данных о том, насколько активное участие в играх детей принимали родители или няни. Кроме того, пока исследователям не удалось найти связь между использованием малышами гаджетов и развитием других навыков общения.

Напомним, ранее корейские ученые пришли к выводу, что дети, проводящие за экраном смартфона от трех часов и больше, чаще, чем их менее подверженные влиянию современных гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза (ССГ).

Для подтверждения этой теории корейские ученые провели исследование 916 детей в возрасте от семи до 12 лет. Чтобы симптомы ССГ исчезли, детям пришлось не пользоваться смартфонами в течение месяца.