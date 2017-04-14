Наука доказала вред планшетов для детей
Авторы исследования, специалисты Лондонского университета и Королевского колледжа провели онлайн-опрос 715 родителей малышей в возрасте от шести до 36 месяцев. Они должны были указать среднее время дневного и ночного сна своего ребенка.
Кроме того, респонденты сообщали, сколько времени ему требуется, чтобы заснуть и частоту пробуждений. Приблизительно у 70% опрошенных были сенсорные устройства. При этом доля детей, пользующихся ими, составляла 75%, Gizmodo. Результаты исследования показали, какую опасность скрывают в себе планшеты.
Оказалось, что у детей, которые проводили больше времени за гаджетами, продолжительность ночного сна сократилась. При этом каждый час использования планшета или смартфона отнимал в среднем 15,6 минуты отдыха. Вместе с тем, пользующимся электронными устройствами детям сложнее заснуть.
Напомним, ранее корейские ученые пришли к выводу, что дети, проводящие за экраном смартфона от трех часов и больше, чаще, чем их менее подверженные влиянию современных гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза (ССГ).
Для подтверждения этой теории корейские ученые провели исследование 916 детей в возрасте от семи до 12 лет. Чтобы симптомы ССГ исчезли, детям пришлось не пользоваться смартфонами в течение месяца.
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