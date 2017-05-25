Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея

Запуск космического аппарата нового поколения на ракетоносителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк был приурочен к его 60-летию, а также к 80-летнему юбилею Архангельской области, передает Flashnord. В связи с этим на головной части ракеты были размещены две соответствующие эмблемы. Запуск был произведен в интересах Министерства обороны России. Аппарат был успешно выведен на околоземную орбиту. Все агрегаты работают в штатном режиме.

