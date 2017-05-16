Какие катастрофы ждут человечество

Итоги "Евровидения" в Киеве Сотрудник МИДа устроил бойню Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Вторник 16 мая
Лента новостей
11:37
Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок
11:32
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
11:32
Дождь парализовал московские дороги
11:23
Найдена связь между спермой и агрессией
11:23
Сотни детей стали участниками необычного парада
11:15
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
11:07
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
11:03
Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"
10:50
В Москве мужчина выжил после падения с 11-го этажа
10:41
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
10:33
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме
10:32
Какие парки Москвы благоустроят в ближайшее время
10:26
Британка загадочно умерла после ссоры с бойфрендом
09:54
Москвичей предупредили о шторме
09:46
Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания
09:45
В центре Москвы найдены скелеты и гробы
09:24
Порно делает мужчин неудачниками в постели
09:15
Москву зальют дожди
09:07
В России ожидается дефицит лекарств
08:56
В парке на востоке Москвы найдены человеческие останки
08:40
Киев пытается выдавить Москву из важных переговоров
08:32
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
08:31
Трампу влетело за болтливость на встрече с Лавровым
08:26
Порошенко заявил о новой войне с Россией
07:46
В кафе на севере Москвы открыли огонь по посетителям
23:52
Анжелика Варум серьезно оплошала с зятем
23:11
Любовница Тарасова повторяет ошибки Бузовой
21:57
На северо-западе Москвы два человека попали под поезд
21:54
На популярных курортах выросла угроза теракта
21:26
Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
21:12
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
21:10
В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка
20:41
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
20:36
Фестиваль "Российская студенческая весна" стартовал в Туле
20:27
Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети
20:25
Сын вице-президента "Лукойла" оправдался за скандальное видео
20:20
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
20:06
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
20:00
В России создадут единую базу всех граждан
19:04
Как распознать у ребенка склонность к суициду
19:03
Русские любимчики Канн
19:03
Стали известны первые результаты голосования по сносу пятиэтажек
19:00
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
18:47
У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen
18:33
5 главных мифов об эпиляции
18:29
В Карелии официант воровал у пьяных клиентов
18:17
Модель увеличила грудь до 32–го размера (фото)
18:10
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
18:09
Порошенко нелепо оправдался за поступок сына
17:57
В России тысячи машин Audi отзывают из-за неисправности
17:47
В Москве девушка из Нигерии попалась на краже
17:46
Боня родит второго ребенка новому избраннику
17:40
Волжанин умер после одинокого дня рождения
17:38
Президент Франции будет спасать Евросоюз
17:34
Россиян предупредили о грозах и заморзках
17:05
Дайнеко отметила 30-летний юбилей в "голом" платье
17:04
Президент РЖД перенес операцию
16:54
Чего при поиске работы боятся россияне
16:44
Адвокат Трампа попал в "голый" скандал
16:39
Голосование в регионах пройдет по новой системе
16:30
Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине
16:28
В московском метро сменится руководитель
16:15
55-летняя жена Порошенко удивила подтянутой фигурой
16:12
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
16:07
Седюк отказался снимать штаны перед смертельно больным певцом
16:03
Греция готовится к наплыву российских туристов
15:55
Найден способ навсегда избавиться от шрамов
15:47
В Киеве ждут раздела Украины между Западом и Россией
15:39
У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
15:38
Британцы испугались "падающих с неба" российских танков
15:37
В Москве разгоняют МУР
15:27
Пригожин огорошил известием о Максаковой
15:25
Президент РЖД попал в больницу в Китае
15:24
Жужа: На "Доме-2" произошла драка из-за Орловой
14:52
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
14:51
В мавзолей Ленина пустят туристов
14:48
В Киеве освободили оголившегося на "Евровидении" Седюка
14:47
Поступивший в колледж юноша с синдромом Дауна растрогал Сеть (видео)
14:37
В метро Москвы поменяют начальника
14:36
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
14:28
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
14:25
Ревнивица протаранила на авто мужа с любовницей
14:22
Кети Перри поласкала Пэрис Хилтон (видео)
14:18
Московское метро выпустит три вида тематических проездных
14:18
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
14:04
Опубликованы пьяные бредни Порошенко о России
13:58
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
13:57
88-летний Баталов сломал ногу в двух местах
13:57
Как замужние женщины находят секс на стороне
13:50
Друг Борисовой: Дана в клинике наконец-то протрезвела
13:49
Суперъяхту Усманова назвали одной из лучших в мире
13:49
Похититель вязанных шапочек для лошадей задержан в Москве
13:48
Родившая Анна Седокова: Мы больше не счастливы вместе
13:41
Известный хоккеист признался в неприязни к России
13:33
Сотрудник МИДа убил бывшую коллегу из ружья "Меркель"
13:22
Сексуальный телохранитель затмил президента Южной Кореи
13:18
Московские отели "нарисовали" себе лишние звезды
13:13
Украинка из "Дома-2" назвала народ гнилым
13:04
Кокорина с Мамаевым опять не взяли в сборную
12:58
Анна Калашникова проговорилась о беременности
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Hi-tech

Какие катастрофы ждут человечество

Кадр из мультфильма "Ледниковый период-3"
Видеоблогеры опубликовали на YouTube-канале RealLifeLore ролик, в котором они рассказали о возможных бедствиях, с которыми столкнется человечество в ближайшие миллиарды лет. По их мнению, Земля несколько раз столкнется с астероидами, а на поверхности планеты наступит очередной ледниковый период.
прочитано 369 раз

По мнению блогеров, первая глобальная проблема возникнет уже через восемь тысяч лет. В 10000-ом году в операционных системах всех технических устройств якобы произойдет сбой, так как для обозначения года используются четыре цифры, а не пять.

ПО ТЕМЕ

Кураев назвал причину скорого конца света

Земле предсказали глобальную катастрофу

Назначена дата начала Третьей мировой войны

Также на видеозаписи говорится, что через 50 тысяч лет на Земле вновь наступит ледниковый период, а Ниагарский водопад исчезнет. Спустя еще 200 тысяч лет произойдет мощное извержение подводного вулкана Лоихи.

В течение 500 тысяч лет наша планета столкнется с астероидом диаметром в один километр. Аналогичная трагедия произойдет еще через сто миллионов лет – тогда в Землю врежется небесное тело, размер которого будет более десяти километров. Блогеры не уточняют, по каким причинам человечество к этому дню еще не разработает защиту от космической угрозы.

Исследователи предполагают, что 400-500 миллионов лет спустя озоновый слой нашей планеты будет разрушен из-за мощной гамма-вспышки. Со временем активность Солнца повысится еще сильнее, что приведет к изменению климата на Земле – средняя температура воздуха поднимется до +47 градусов. В результате примерно через миллиард лет океаны исчезнут с нашей планеты из-за мощного парникового эффекта.

Помимо катаклизмов, считают блогеры, жителей Земли ждут и другие глобальные изменения. Например, через 20 тысяч лет употребимым останется лишь 1% современных слов, все существующие языки также будут заменены чем-то другим. Примечательно, что 20 миллионов лет спустя люди как таковые якобы вовсе перестанут существовать, они трансформируются во множество различных форм жизни.

Автор: Константин Улюкаев16 мая 2017, 10:04

комментарии

Политика

Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
Украина придумала новую устрашающую байку для России

Шоу-бизнес

Из-за Апексимовой загрызли и заклевали дочь
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Проишествия

У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"
Звезда фильма "Сталинград" умерла во сне

Lifestyle

Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
Русские любимчики Канн
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
Шоу-бизнес

Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой

Романа Третьякова поразила алчность подруги
Шоу-бизнес

Пригожин огорошил известием о Максаковой

Известный продюсер сделал неожиданное заявление
Шоу-бизнес

В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе

Скорбящий Рустам Солнцев рассказал о трагедии
Шоу-бизнес

Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Актриса обнаружила девушку в комнате сына

Гороскоп

Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все

Фоторепортажи

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
Королевой красоты признали физика-ядерщика
Джамала короновала лучшего певца Европы

Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Регионы

Волжанин умер после одинокого дня рождения
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru