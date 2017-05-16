Какие катастрофы ждут человечество
По мнению блогеров, первая глобальная проблема возникнет уже через восемь тысяч лет. В 10000-ом году в операционных системах всех технических устройств якобы произойдет сбой, так как для обозначения года используются четыре цифры, а не пять.
Также на видеозаписи говорится, что через 50 тысяч лет на Земле вновь наступит ледниковый период, а Ниагарский водопад исчезнет. Спустя еще 200 тысяч лет произойдет мощное извержение подводного вулкана Лоихи.
В течение 500 тысяч лет наша планета столкнется с астероидом диаметром в один километр. Аналогичная трагедия произойдет еще через сто миллионов лет – тогда в Землю врежется небесное тело, размер которого будет более десяти километров. Блогеры не уточняют, по каким причинам человечество к этому дню еще не разработает защиту от космической угрозы.
Исследователи предполагают, что 400-500 миллионов лет спустя озоновый слой нашей планеты будет разрушен из-за мощной гамма-вспышки. Со временем активность Солнца повысится еще сильнее, что приведет к изменению климата на Земле – средняя температура воздуха поднимется до +47 градусов. В результате примерно через миллиард лет океаны исчезнут с нашей планеты из-за мощного парникового эффекта.
Помимо катаклизмов, считают блогеры, жителей Земли ждут и другие глобальные изменения. Например, через 20 тысяч лет употребимым останется лишь 1% современных слов, все существующие языки также будут заменены чем-то другим. Примечательно, что 20 миллионов лет спустя люди как таковые якобы вовсе перестанут существовать, они трансформируются во множество различных форм жизни.
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