Земле предсказали глобальную катастрофу

Предупреждение о катастрофе, которая может изменить климатическую карту всей планеты, появилось на официальном сайте Дальневосточного отделения Российской академии наук. Угрозу несет интенсивная деградация подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа.

В 2011 году в северной части моря Лаптевых были обнаружены мощные газовые струи, по большей части состоявшие из метана. "На участке дна площадью один квадратный километр было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности именуемых мегасипом", – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории арктических исследований Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) имени Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Олег Дударев.

Выяснилось, что дно в этом районе похоже на своеобразный дуршлаг, через который по перфорированным каналам газ проступает через толщу многолетней мерзлоты. Из-за относительно небольшой глубины моря раствориться в воде метан не успевает и достигает атмосферы. В итоге над арктическим шельфом формируется область аномально высокого содержания метана. Еще одна проблемная область была найдена на шельфе Восточно-Сибирского моря.

Публикация от Murmansk (@go.norz.51) Апр 26 2017 в 1:25 PDT

Выделение метана через мегасипы год от года только растет, и ученые связывают это с таянием мерзлоты. "К сожалению, мы можем только наблюдать и регистрировать видимые последствия данных природных процессов. Здесь мы пока бессильны перед природой", – заметил Дударев.

Публикация от sevprostor (@sevprostor_petr) Апр 26 2017 в 1:28 PDT

"Ежегодный выброс метана в арктическом регионе соизмерим с эмиссией этого газа из всех морей Мирового океана. При сохранении современных темпов протаивания подводной мерзлоты, сопровождающегося массированным поступлением метана в атмосферу, может произойти еще более мощный выброс. Он может привести к труднопредсказуемым климатическим последствиям, не исключая сценария климатической катастрофы", – подчеркнул ученый.

Публикация от Andrey Nikolaev (@nikolaiev.andrii) Апр 25 2017 в 10:21 PDT

В связи с этим первоочередной задачей стало выявление трендов мегасипов, для чего ТОИ снаряжает в 2017 году три экспедиции в Арктику. "Нужно всегда держать руку на пульсе. Мы только начинаем изучать эти процессы подробно, подбираться к их механизмам, к их природе", – заключил Дударев.